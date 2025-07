Cherubini | Ok il recupero delle fonti ma la città è lasciata nell’incuria

Dopo l’inaugurazione della fonte Santa Maria Maddalena a Fontescodella, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Roberto Cherubini denuncia un quadro preoccupante: mentre si recuperano le fonti, la città continua a essere lasciata nell’incuria, con rifiuti e erbacce alte due metri. Un contrasto che evidenzia come il vero problema sia l’assenza di interventi efficaci sul territorio, una sfida che richiede azioni concrete e immediato impegno.

"La città è abbandonata all’incuria; accanto alla fonte recuperata ci sono rifiuti ed erbacce alte due metri". Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Roberto Cherubini spiega, dopo l’inaugurazione di fonte Santa Maria Maddalena a Fontescodella, che "in Comune stiamo continuando ad assumere personale d’ufficio, ma problemi sotto gli occhi di tutti come verde pubblico, pulizia e manutenzioni richiedono braccia e presenze sul territorio, non solo burocrazia. Abbiamo esternalizzato i servizi spendendo cifre considerevoli, ma l’esternalizzazione non funziona. È ora di cambiare paradigma. Assumere direttamente operai, formare squadre comunali stabili e competenti, capaci di prendersi cura quotidianamente della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cherubini: "Ok il recupero delle fonti, ma la città è lasciata nell’incuria"

In questa notizia si parla di: cherubini - città - incuria - recupero

Cherubini: Ok il recupero delle fonti, ma la città è lasciata nell’incuria; «Bene il recupero delle fonti, ma il nodo sono le manutenzioni: Fontescodella è in stato pietoso»; Grottaferrata -È online la petizione per recuperare la vecchia biglietteria all’ingresso della città.