L’esperienza in Sudafrica la considero un dono prezioso, capace di aprire il cuore e la mente. Ora, Cristian Canarini, 22 anni di Verucchio, si appresta a vivere un’altra avventura umanitaria in Tanzania, portando sorrisi e aiuti ai bambini più bisognosi. La sua dedizione e il suo entusiasmo dimostrano che anche i giovani possono fare la differenza, creando ponti tra culture diverse e lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi incontra.

Un 22enne di Verucchio sta vivendo un viaggio che va oltre i confini, geografici e culturali. È un vero e proprio ponte tra mondi diversi. Cristian Canarini, studente di scienze della formazione all’università di Urbino e insegnante alla scuola d’infanzia di Rivazzurra, ha scelto di dedicare le sue estati al volontariato internazionale. Lo scorso anno in Sudafrica, quest’anno andrà in Tanzania per un mese. "L’esperienza in Sudafrica la considero punto di partenza della mia identità come persona – racconta – Ho capito che la vera educazione nasce dall’incontro con l’altro: la diversità ci arricchisce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cristian, volontario in Tanzania: "Porto sorrisi e aiuti ai bambini"

