Saldi per salvare una stagione Partenza in sordina a Monza Ma i commercianti ci credono

Nonostante l’avvio in sordina dei saldi estivi a Monza, i commercianti credono nel potenziale di una rinascita. La ripresa del negozio aperto il giovedì sera e il supporto della clientela sostengono la speranza di una stagione positiva. Tuttavia, il maltempo di ieri mattina ha frenato l’afflusso nel centro cittadino, lasciando molte attività ancora in attesa di giorni più promettenti. Con determinazione e passione, i commercianti sono pronti a cogliere ogni occasione per rilanciare il commercio locale.

Il successo del ritorno dei negozi aperti il giovedì sera fa ben sperare i commercianti sulla ripresa della stagione. Ma ieri mattina il maltempo ha rallentato l’afflusso nel centro di Monza e i saldi sono cominciati un po’ in sordina. "Per noi – spiega Rosella Mannozzi titolare del negozio di scarpe Tendenze – sia il troppo caldo dei giorni scorsi sia la pioggia battente della mattina sono deleteri: con clima estremo, la gente non frequenta volentieri il centro. Discorso diverso nell’altro negozio che abbiamo in un centro commerciale ". Un’attesa premiata, perché nel fine mattinata, col ritorno di una temperatura gradevole è tornato l’afflusso, alla ricerca di sandali e scarpe estive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saldi per salvare una stagione. Partenza in sordina a Monza. Ma i commercianti ci credono

