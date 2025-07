Un esempio di raccolta differenziata Mordano nella top tre regionale | Verso la maggiore sostenibilità

Mordano si conferma tra i comuni più virtuosi della regione, entrando nella top tre dei “rifiuti free” grazie a un impegno costante verso la sostenibilità. Con il 95,8% di rifiuti riciclati nel 2024 e uno sforzo continuo per ridurre l’indifferenziata sotto i 75 chili per abitante all’anno, Mordano dimostra che una comunità attenta può fare la differenza. Questo esempio di eccellenza ambientale ispira altri a seguire le sue orme, puntando verso un futuro più verde.

Mordano è nella top tre dei comuni " rifiuti free " della regione. Per l’iniziativa " Comuni Ricicloni " di Legambiente si posiziona infatti ai vertici della classifica dei comuni con meno di 5.000 abitanti per qualità e quantità della raccolta differenziata, contando sul totale del rifiuto il 95,8% di riciclato nel 2024. Mordano lavora da tempo per mantenere l’indifferenziata sotto i 75 chili per abitante all’anno, ben al meno di quanto presuppone il piano regionale, ovvero meno di 120 chili. "Nel 2023 i dati pubblicati confermavano già il 94,5% con 45 chili pro capite – le parole dell’assessore al Verde pubblico e al Decoro Luigi Gallignani –, un valore straordinario essendo il 2023 l’anno in cui per l’alluvione i nostri cittadini hanno dovuto letteralmente svuotare le case". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it