Area ex go-kart che bufera | No alla colata di cemento

Una semplice osservazione si è trasformata in un acceso dibattito cittadino. Luciano Cecchini, vicepresidente di Federalberghi Marche, ha proposto di riconvertire l’area ex go-kart di Sassonia Sud in un maxiparcheggio per supportare il turismo balneare, scatenando reazioni contrastanti tra favorevoli e oppositori. L’idea apre un confronto importante sul futuro di uno spazio strategico, tra sviluppo e tutela ambientale, e invita a riflettere sulle priorità della nostra comunità.

Doveva essere un ragionamento a voce alta, si è trasformato in un vespaio. È bastata una frase di Luciano Cecchini, presidente degli alberghi consorziati e vicepresidente di Federalberghi Marche, per accendere il dibattito cittadino sul futuro dell’area ex go-kart di Sassonia Sud. L’idea, espressa nel corso di un’intervista, è quella di riconvertire quello spazio inutilizzato in un maxiparcheggio a servizio del turismo balneare, magari collegato al litorale con navette. Ma la reazione del Comitato Sassonia Sud non si è fatta attendere: "È una visione che respingiamo con fermezza". Per il Comitato "Per la nuova Sassonia Sud", quelle parole sono uno schiaffo al percorso di rigenerazione urbana avviato da mesi insieme all’Amministrazione comunale e all’Università di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Area ex go-kart, che bufera: "No alla colata di cemento"

