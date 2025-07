federico scaramucci presenta il suo dossier sulla nostra regione

Federico Scaramucci apre uno sguardo lucido e tempestivo sulla nostra regione con il suo nuovo libro-dossier "È migliorata o peggiorata?". Un'analisi approfondita, accessibile e critica sull’evoluzione delle Marche negli ultimi anni, che invita alla riflessione su cambiamenti sociali, economici e politici. Un’opportunità per conoscere da vicino la nostra terra e il suo futuro, perché solo capendo il passato possiamo costruire un domani migliore.

Cosa è cambiato davvero nelle Marche negli ultimi anni? È questa la domanda al centro del nuovo libro-dossier "È migliorata o peggiorata?" di Federico Scaramucci, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Urbino e candidato, sempre col Pd, per le elezioni regionali. La pubblicazione si propone come strumento di analisi critica e accessibile sull’evoluzione sociale, economica e politica della regione Marche, con un focus particolare sulla provincia di Pesaro e Urbino. La presentazione avverrà in modo inusuale nei bar della provincia, davanti ad un caffè, confrontandosi con le persone del territorio: dal 7 luglio a Ferragosto, Scaramucci visiterà tutti i comuni della provincia toccando aziende, piazze e luoghi di aggregazione, per avere un contatto diretto e informale coi cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it