Giullari e migranti. Matthias Martelli omaggia Dario Fo.

Il teatro sotto le stelle debutta con un omaggio a Dario Fo. Prende il via domani alle 21.30 il " Teatro fuori dal teatro ", rassegna promossa dalla Fondazione Teatro del Popolo per offrire al pubblico la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli teatrali all'aperto, anche durante le calde serate estive? Tre gli appuntamenti in programma, sempre di lunedì (ci sono anche il 14 e il 21 luglio), per un evento che ormai è giunto alla settima edizione. Confermato sia l'ingresso gratuito che la location nella centralissima piazza Gramsci. In scena domani "Il primo miracolo di Gesù Bambino" prodotto da Melo Tondo Aps, che vede come protagonista Matthias Martelli, attore, drammaturgo e giullare.