Alla Rancia arriva l’ironia da tutto il mondo.

Conto alla rovescia per la 33esima Biennale internazionale dell'umorismo nell'arte a Tolentino. La vicesindaco Alessia Pupo, l'assessore alla cultura Fabio Tiberi e il direttore artistico Enrico Maria Davoli, docente di storia dell'arte contemporanea e storia del design all'Accademia di belle arti di Bologna, ierianno illustrato il programma al Castello della Rancia, scenario della kermesse. Qui sabato prossimo sarà inaugurata la mostra con una selezione delle opere partecipanti, oltre alle vincitrici, di questa 33esima edizione, che ha come tema " La comicità involontaria ". Due le esposizioni collaterali in programma.