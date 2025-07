Ladri spaccano vetrina della ’Becarelli’ Lasciano punteruolo e cavatappi

Ancora un episodio di furto scuote la tranquillità di via Mameli: i ladri della libreria Becarelli hanno nuovamente fatto visita, lasciando dietro di sé un messaggio inquietante con punteruolo e cavatappi. Dopo aver rubato circa 2mila euro a marzo, ora si ripetono, questa volta nel cuore della notte. La città chiede risposte e sicurezza, mentre la comunità resta in attesa di scoprire come tutelare meglio i propri spazi culturali.

Non c’è pace per la libreria Becarelli in via Mameli. I ladri erano entrati nel negozio a fine marzo portando via l’incasso della mattina, circa 2mila euro. Frugando poi nella borsa di una dipendente e nello zaino del proprietario della libreria. Ebbene, tre mesi e mezzo dopo i malviventi ci hanno riprovato. L’ultima volta era stato durante la pausa pranzo, in pieno giorno, fra le 13.30 e le 15, adesso hanno invece agito la notte scorsa danneggiando la vetrina senza tuttavia riuscire ad entrare. Sull’episodio sta indagando la polizia che è stata chiamata subito, ieri mattina, quando i titolari si sono accorti della brutta sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri spaccano vetrina della ’Becarelli’. Lasciano punteruolo e cavatappi

