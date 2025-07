La tragedia nel residence sul Garda Cade in piscina e muore a 2 anni Domani l’addio al piccolo Tommaso

Una tragedia sconvolge il Lago di Garda: domani si terranno i funerali di Tommaso Pasoli, il bimbo di soli 2 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente nella piscina del residence di Lazise. Un dolore immenso che colpisce tutta la comunità e ricorda quanto sia fragile la vita dei più piccoli. L'addio a Tommaso sarà un momento di raccoglimento e di memoria per un angioletto ormai volato troppo presto via.

Domani alle 10, nella chiesa di Santo Stefano, nel centro di Cesano, saranno celebrati i funerali del piccolo Tommaso Pasoli, il bimbo di soli 2 anni morto tragicamente lo scorso fine settimana a Lazise, sul Lago di Garda. Tommaso è annegato nella piscina del residence, dove era giunto poche ore prima insieme a tutta la famiglia per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ai nonni. Il piccolo Tommaso, ultimo arrivato di una giovane famiglia che vive da alcuni in una palazzina di corso Libertà , aveva raggiunto Lazise sabato scorso con il padre Lorenzo, la mamma Chiara e le due sorelle più grandi, in età scolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragedia nel residence sul Garda. Cade in piscina e muore a 2 anni. Domani l’addio al piccolo Tommaso

In questa notizia si parla di: tommaso - residence - garda - piscina

Tommaso muore annegato a 2 anni, il suo corpicino ritrovato da mamma e papà sul fondo della piscina del residence delle vacanze - Una tragedia sconvolgente ha colpito una famiglia in vacanza sul Lago di Garda: a soli 2 anni, Tommaso è morto annegato nella piscina del residence, portando con sé il sogno di una spensierata estate.

MUORE ANNEGATO A DUE ANNI TOMMASO NON CE L’HA FATTA Il piccolo era caduto in acqua. Il suo corpicino ritrovato sabato sera da mamma e papà sul fondo della piscina del residence sul Lago di Garda a Lazise (Vr). Nonostante i tentativi dei genitori Vai su Facebook

La tragedia nel residence sul Garda. Cade in piscina e muore a 2 anni. Domani l’addio al piccolo Tommaso; La tragedia del piccolo Tommaso: morto a 2 anni dopo essere caduto in piscina; Bimbo di 2 anni morto annegato, Tommaso Pasoli era stato trovato dai genitori sul fondo della piscina in una v.

La tragedia nel residence sul Garda. Cade in piscina e muore a 2 anni. Domani l’addio al piccolo Tommaso - Sabato scorso l’incidente fatale, un paio di giorni dopo il decesso all’ospedale Borgo Trento di Verona. Secondo ilgiorno.it

La tragedia del piccolo Tommaso: morto a 2 anni dopo essere caduto in piscina - Il bambino di Cesano Maderno è annegato nella vasca di un residence di Lazise sul lago di Garda dove si trovava in vacanza con genitori, sorelle e nonni. Si legge su msn.com