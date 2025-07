LIVE Alcaraz-Rublev Wimbledon 2025 in DIRETTA | russo poco considerato ma potrebbe stupire

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi, nel cuore di Wimbledon 2025, si accendono i riflettori sullo spettacolare ottavo di finale tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev. Due talenti pronti a scrivere una nuovo capitolo di questa avvincente edizione del terzo Slam della stagione. Un incontro che potrebbe riservare sorprese, con il russo poco considerato ma capace di sorprendere. Clicca qui per aggiornare la diretta live e non perdere neanche un colpo!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale di Wimbledon 2025 tra Carlos ALCARAZ e Andrey RUBLEV, ci si gioca il quarto Slot dei quarti di finale del terzo Slam della stagione. Si inizia quindi a fare sul serio nello Slam più prestigioso e ambito da tutti i giocatori. Il n.2 del mondo e due volte campione uscente di questo torneo si trova ad affrontare la prima testa di serie nel suo cammino verso quello che sarebbe un leggendario tris ai Championships. Fin qui, non ha lesinato set persi: l'iberico ha infatti affrontato la miglior versione di Fabio Fognini all'esordio, che lo ha costretto al 5° set.

