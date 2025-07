Riunione degli ex studenti | Amici oltre le barriere

In un’epoca segnata da guerre e divisioni, la Reunion 2025 degli ex studenti dell’Università per Stranieri di Perugia si è rivelata un vibrante esempio di unità e amicizia oltre le barriere culturali. Un’occasione per testimoniare che, nonostante differenze di religione, provenienze e abitudini, il dialogo e la solidarietà possono unire mondi lontani. La testimonianza di questa comunità internazionale infonde speranza e ispirazione a tutti noi.

"In un tempo di guerra, di divisioni, di inaccoglienza e diffidenza, vi chiedo di testimoniare nei vostri paesi che è possibile diventare amici pur provenendo da posti del mondo distanti, da religioni, abitudini e culture differenti". Così il rettore Valerio De Cesaris ha salutato gli ex alunni dell’ Università per Stranieri protagonisti della Reunion 2025 che per tre giorni ha riportato a Perugia gli ex studenti (c’era anche la stilista Regina Schrecker ) e che si è chiusa venerdì in un clima di gioia e festa. L’evento rientra nei festeggiamenti per il centenario dell’Ateneo, luogo, ha proseguito il rettore, dove la pace si pratica e si vive perché non c’è pregiudizio nei confronti di nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riunione degli ex studenti: "Amici oltre le barriere"

