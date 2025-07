Ancora blackout nel Nord Milano Dal Colosseo a viale Fulvio Testi | giornate difficili e cali di tensione

Le zone del nord Milano, tra il Colosseo e Viale Fulvio Testi, continuano a vivere momenti di difficoltà a causa dei persistenti blackout e dei cali di tensione. Dopo l'emergenza e le polemiche, la normalità sembra ancora lontana, con molte strade senza illuminazione pubblica e interruzioni che si protraggono. La situazione richiede attenzione e interventi rapidi per garantire la sicurezza e il comfort dei cittadini. È fondamentale monitorare attentamente questi disservizi fino a completa risoluzione.

Dopo la grande emergenza e le polemiche, la situazione fatica ancora a tornare alla normalità. C'è ancora l' illuminazione pubblica da riattivare in diverse strade. Ci sono ancora dei cali di tensione da monitorare. Ci sono ancora dei blackout più o meno prolungati. Come quelli che hanno interessato il "Colosseo", il maxi condominio di viale Marelli dove ancora venerdì la corrente non c'è stata per tre ore consecutive, fermando anche gli ascensori. Tutta colpa di un giunto che è esploso dopo che era stato riparato dai tecnici. Che sono intervenuti anche nella zona di SpazioArte e che dovranno intervenire, ancora nei prossimi giorni, per sostituire alcune delle lampade a led che si sono bruciate cosi da riattivare i pali della luce ancora spenti, come ad esempio al sottopasso Campari nella zona limitrofa (via Acciaierie, Mazzini, Giovanna d'Arco).