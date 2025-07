al camp dei baby calciatori spunta ribery

Al centro sportivo di Sala, un evento straordinario sta catturando l’attenzione di appassionati e giovani calciatori: il camp dei baby calciatori con ospite d’eccezione, Ribéry. Nelle tre settimane di attività, più di 180 ragazzi si confrontano con tecniche innovative e insegnamenti di livello, rendendo questa esperienza unica nel suo genere. E mentre il talento cresce sotto gli occhi di tutti, il sogno di diventare campioni si avvicina sempre di più...

Le stelle del calcio a Sala. In questi giorni, nel centro sportivo del paese, gestito dalla polisportiva Real Sala Bolognese, si tiene un camp calcistico, specializzato nella scuola dei portieri, chiamato dagli organizzatori ’ Scuola portieri 1 ’. Il camp vede impegnati in tre settimane più di 180 ragazzi. "I direttori del camp – spiega Luca De Bellis, presidente del Real Sala Bolognese, polisportiva che ha in gestione anche i centri sportivi di Anzola e di Castello d’Argile – sono l’ex portiere Marco Roccati, coordinatore tecnico, e Fabrizio Ferron, ex portiere e preparatore dei portieri. E tra i tanti impegni, numerose sono le visite di giocatori di serie A, di dirigenti e di campioni del passato che abbiamo ricevuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it