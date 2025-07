Ex luna park i giostrai | Un’altra estate senza lavoro

L’estate senza luna park e giostrai, un’incognita che pesa sul cuore di chi ha fatto di questa tradizione il proprio mestiere e la propria vita. Nel 2020, un cambiamento drastico: l’eliminazione del parco storico di Vittoria Apuana per far posto a un nuovo parco urbano. Oggi, a cinque anni di distanza, i giostrai tornano a chiedere attenzione e rispetto, sperando di trovare una sede che possa riaccendere la magia dell’estate.

Era l’estate 2020 quando il sindaco sancì l’eliminazione del luna park dalla storica sede di Vittoria Apuana per crearvi un parco urbano. A distanza di cinque anni i giostrai tornano a far sentire la propria voce perchè ancora sono in attesa di una sede alternativa per l’estate. "Con questa amministrazione comunale – racconta Jerky Giardi appartenente ad una famiglia radicata nel luna park – il nostro settore è stato completamente penalizzato senza aver potuto trovare un accordo con il sindaco e la sua giunta, condannando totalmente lo spettacolo viaggiante a non poter lavorare sul territorio. Una prepotenza sulla nostra categoria, dopo 50 anni di presenza su quel litorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex luna park, i giostrai: "Un’altra estate senza lavoro"

In questa notizia si parla di: luna - park - estate - giostrai

