Detenuto morto al caldo Dal clima all’affollamento Tutti i mali in una tragedia

In questi giorni di grande caldo, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sui problemi che affliggono il nostro sistema penitenziario. La recente tragedia di un detenuto austriaco di 57 anni, morto nel carcere di Sollicciano, evidenzia come il clima ostile e l’affollamento possano trasformare una semplice emergenza in una vera e propria crisi umanitaria. È il momento di chiedersi come possiamo migliorare le condizioni di chi si trova dietro le sbarre e prevenire future tragedie.

FIRENZE Un incontro tra Palazzo Vecchio e la direzione della casa circondariale di Sollicciano. E’ quello sollecitato dall’assessore al welfare del comune di Firenze, Nicola Paulesu, all’indomani dell’ennesima tragedia accaduta in carcere: la morte, non per suicidio, di un detenuto austriaco di 57 anni affetto da problemi psichiatrici. "In questi giorni di grande caldo pensiamo che sia necessario tenere alta l’attenzione sui temi della invivibilità del carcere, sia per i detenuto che per chi ci lavora - dichiara Paulesu -. Come Amministrazione comunale proseguiamo il nostro lavoro e seguiamo con la massima attenzione la situazione di Sollicciano e portiamo avanti il confronto con le realtà territoriali per affrontare i problemi e cercare di risolverli per quanto di nostra competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it