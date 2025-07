Zio Frac tende a spingere in basso. Poi ha preso un calcio, si difendeva.

Nel cuore della tradizione toscana, il Palio si prepara a vivere un momento cruciale: l'assegnazione dei cavalli. Quest'anno, Zio Frac, già vincitore due volte, è stato affidato a Brigante, creando una coppia promettente ed equilibrata. Ma come influirà la posizione al canape sulla corsa? Scopriamo insieme se questa combinazione speciale potrà fare la differenza e regalare un nuovo trionfo alla Tartuca.

Capitano Niccolò Rugani della Tartuca, ripartiamo dall’assegnazione dei cavalli. La sorte ha mandato Zio Frac, già due volte vittorioso, che è stato affidato a Brigante che lo conosceva. Una bella accoppiata. "Una buona accoppiata la nostra come pure quella del Chiocciola, Carburo su Tale e quale. I fantini più adatti per i cavalli toccati in sorte". La posizione al canape il giorno del Palio non vi ha avvantaggiato oppure Zio Frac non era più lo stesso di un tempo? "Ha bisogno di stare in mezzo ai cavalli e non libero da un lato perché diventa più difficilmente gestibile. Ci ha messo un pochino in difficoltà e poi la dinamica della corsa non è venuta come si sperava. 🔗 Leggi su Lanazione.it