Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 6 luglio ordine di gioco programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l'emozione di Wimbledon 2025, scopri dove e quando seguire gli incontri di oggi, 6 luglio. Tra orari, ordine di gioco, programma e streaming, ti guideremo nel mondo dello Slam londinese, che quest'anno rompe gli schemi tradizionali per offrire uno spettacolo senza precedenti. Preparati a vivere una giornata ricca di emozioni, con protagonisti come Carlos Alcaraz e molti altri top player.

Al via la quarta volta del Middle Sunday senza che questo sia più tale. Se, tra 1991, 1997, 2004 e 2016, la domenica di mezzo, tradizionalmente vuota, è stata usata solo per permettere il completamento del programma in situazioni critiche, dal 2022 si è verificato l’allineamento totale agli altri Slam da parte di Wimbledon. Sarà una giornata caratterizzata soprattutto dagli impegni di Carlos Alcaraz, che deve vedersela con il russo Andrey Rublev per andare a giocare i quarti, e di Aryna Sabalenka, attesa dalla non semplice belga Elise Mertens per quello che sarà un ottavo comunque da favorita visto il 10-2 dei precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 6 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

