Tutti i vincitori del Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta sono pronti a sorprendere ancora una volta, celebrando l’eccellenza in politica, storia, giornalismo e letteratura. La quattordicesima edizione, in programma venerdì 29 agosto alle 19 in Piazza due Pini a Capalbio, promette emozioni uniche, con Eleonora Daniele alla conduzione e Irene Grazioli pronta a coinvolgere il pubblico con letture speciali. Non mancate a questa serata imperdibile che riconosce il talento e l’impegno di grandi personalità.

Il ' Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta ', giunto alla sua quattordicesima edizione, anche quest'anno non delude le aspettative premiando grandissimi autori e personalità in ambito politico, storico, giornalistico e letterario. La manifestazione si svolgerà venerdì 29 agosto alle 19 in Piazza due Pini a Capalbio e sarà condotta, come ormai è d'abitudine, dalla giornalista Eleonora Daniele. L'attrice Irene Grazioli leggerà alcune pagine dei libri premiati. Dianora Tinti cura la segreteria organizzativa. "Un premio - sostengono i presidenti del premio Mirella Serri e Giacomo Marramao- che si è venuto affermando grazie all'impegno di coniugare l'alta qualità dei prodotti letterari e saggistici e la loro incidenza nella sfera pubblica".

