Una cinquina di talenti Bollani Quintet al debutto | È il mio gruppo bizzarro

Preparati a vivere un’esperienza unica con la cinquina di talenti del Bollani Quintet, in debutto assoluto a Carpi. Stefano Bollani, maestro indiscusso del jazz e della musica d’autore, si reinventa ancora una volta, guidando un ensemble di straordinari musicisti in un concerto innovativo e coinvolgente. Mercoledì alle 21.30 in P.zza Re Astolfo, ‘CarpInJazz’ ti promette un viaggio musicale senza precedenti: non perderti questa serata di pura magia sonora.

È autenticamente un maestro nel fare della musica un gioco da reinventare ogni volta. Pianista e compositore dal talento poliedrico, Stefano Bollani spazia tra jazz, classica e musica brasiliana con uno spirito di continua esplorazione. Proprio da Carpi, mercoledì alle 21.30 in pizzale Re Astolfo, nell’ambito della rassegna ‘CarpInJazz’, partirà in prima assoluta il suo progetto nuovo e senza precedenti, il concerto di ‘Stefano Bollani Quintet’. Bollani, come è composto questo quintetto? "Accanto a me ci saranno Jeff Ballard alla batteria, Larry Grenadier al basso, Vincent Peirani alla fisarmonica, Mauro Refosco alle percussioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una cinquina di talenti. Bollani Quintet al debutto: "È il mio gruppo bizzarro"

