Apre la Bottega con lo chef dei top in cucina

Un nuovo capitolo prende vita a Levigliani: alle 18 in piazza Ortali si apre la Bottega Versiliese, un angolo di eccellenza enogastronomica e convivialità. Con lo chef Tobia Cionini, talento italo-francese di fama, i visitatori potranno immergersi in sapori autentici e scoprire il meglio del territorio. Un’occasione unica per celebrare la crescita del borgo e rafforzare il legame tra comunità e cucina d’eccellenza.

Una nuova sfida per Sviluppo e Futuro Levigliani, la cooperativa di comunità che si prende cura della crescita del borgo. Oggi alle 18 in piazza Ortali viene inaugurata Bottega Versiliese un luogo dove si possono degustare i vini e i prodotti del territorio e, soprattutto, si può incontrare la cucina dello chef Tobia Cionini, 38 anni, italo francese, fino a maggio 2025 capopartita presso Laqua Vineyard - una stella Michelin - di Antonino Cannavacciuolo. La scelta di Tobia, che ha lavorato anche a Torino con Davide Scabin, è stata quella di sottrarsi alle logiche di un’alta ristorazione che ormai guarda al pubblico internazionale, ma perde progressivamente le radici locali, per abbracciare un vero e proprio progetto “di comunità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Apre la Bottega con lo chef dei top in cucina

In questa notizia si parla di: chef - bottega - cucina - apre

? . ? Con le conserve di @luca_marchinichef , porti la cucina gourmet a casa tua. Apri. Scalda. Impiatta. Scopri tutta la linea su bottegadare.it #BottegaDARE #Artigianalità #Qualità #Tradizione Vai su Facebook

Apre la Bottega con lo chef dei top in cucina; Al Mercato Centrale Milano apre la nuova bottega “I pro-fumi del bosco” di Paolo Trippini; Apre a Milano la bottega dello chef Paolo Trippini, poeta rustico dell’Umbria.

Apre la Bottega con lo chef dei top in cucina - Una nuova sfida per Sviluppo e Futuro Levigliani, la cooperativa di comunità che si prende cura della crescita del ... Si legge su lanazione.it

Apre a Milano la bottega dello chef Paolo Trippini, poeta rustico dell’Umbria - Salvo imprevisti, la data è già fissata per il 4 aprile: aprirà quel giorno al Mercato Centrale di Milano (Stazione Centrale, lato di via Sammartini) la bottega umbro- repubblica.it scrive