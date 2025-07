Pnrr corsa contro il tempo Ben 242 progetti da chiudere La scaenza è tra un anno

La corsa contro il tempo del PNRR in Italia è più intensa che mai, con 242 progetti da completare nel prossimo anno e una scadenza ravvicinata che coinvolge un terzo di quelli ammessi in Umbria. Un vero e proprio banco di prova per enti e amministrazioni locali, chiamati a rispettare scadenze cruciali per assicurare il successo delle strategie di sviluppo. La sfida è aperta: riusciranno a raggiungere l’obiettivo in tempo?

Un anno per chiudere 242 progetti, il 30% circa degli 805 ammessi in Umbria a finanziamento del Pnrr. E’ la fotografia emersa nel corso dell’iniziativa intitolata “Dm del Mef del 6 dicembre 2024 e le novità riguardanti il circuito finanziario del Pnrr rivolto agli Enti locali”, organizzata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, Anci Umbria, dall’ Ispettorato Generale per il Pnrr del Mef, in collaborazione con il Servizio Help Desk della Regione Umbria, nato in supporto agli enti locali. I numeri forniti nell’incontro dicono che sono 805 i progetti umbri registrati su Regis (Rete gestionale integrata per la transizione digitale) dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), per un finanziamento totale di 517. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pnrr, corsa contro il tempo. Ben 242 progetti da chiudere. La scaenza è tra un anno

In questa notizia si parla di: pnrr - progetti - chiudere - anno

Oltre 63 milioni di euro per 60 progetti pnrr a Pescara: 11 quelli completati - A Pescara, oltre 63 milioni di euro sono stati destinati a 60 progetti legati al PNRR, di cui 11 già completati.

Hello Summer”: grande festa di fine anno per l’Istituto Palmieri Rampone Polo Un momento di festa, partecipazione per chiudere un anno ricco di progetti e collaborazioni. A San Giorgio del Sannio, il 4 giugno 2025 abbiamo vissuto un’atmosfera di entusiasm Vai su Facebook

A un anno dalla scadenza ufficiale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il governo Meloni continua a raccontare un successo che non regge alla prova dei numeri. Il 46% delle scadenze italiane risulta ancora incompiuto; il dato sale al 54% solo includ Vai su X

Pnrr, corsa contro il tempo. Ben 242 progetti da chiudere. La scaenza è tra un anno; Tutte le incertezze del Pnrr a un anno dalla sua conclusione; Cantieri lentissimi per la banda ultralarga: 15 regioni in ritardo sui progetti Pnrr. «Impossibile chiudere entro il 2026».

Pnrr, corsa contro il tempo. Ben 242 progetti da chiudere. La scaenza è tra un anno - Su 517mila euro elargiti dalla Ue, il 32,7% è stato già pagato ai Comuni. Segnala lanazione.it

"Nessun rinvio per le scadenze del PNRR" - Il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, al forum di Manduria, respinge nuovamente le richieste di proroga ... Secondo msn.com