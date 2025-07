Film con vista panoramica Si parte con ’Fuori’ di Martone

Immergetevi in un’esperienza cinematografica unica, dove la magia del grande schermo si fonde con panorami mozzafiato. Dalla proiezione di “Fuori” di Martone alla suggestiva cornice della Terrazza Belvedere del Giardino Bardini, Firenze si trasforma in una vera e propria arena culturale all’aperto. Dal 21 luglio al 24 agosto, la sesta edizione di ‘Cinema in Villa’ vi aspetta per vivere film indimenticabili sotto il cielo stellato, rendendo ogni sera un momento speciale da non perdere.

Il cinema torna sul grande schermo di una delle arene più affascinanti d’Italia. Da martedì al 24 agosto la panoramica Terrazza Belvedere del giardino Bardini (Costa San Giorgio, 2) apre alla sesta edizione di ’ Cinema in villa ’, iniziativa promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, l’associazione culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze. Le proiezioni inizieranno alle 21,15; il biglietto costa 5 euro e ogni giovedì si rinnova la formula a ingresso gratuito ’Cinema in famiglia’, con film d’animazione per tutte le età (è richiesta la prenotazione su www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Film con vista panoramica. Si parte con ’Fuori’ di Martone

In questa notizia si parla di: panoramica - film - vista - fuori

Dentro e Fuori @nadia.lamalfa intervista Massimo Boldi Vai su Facebook

Film con vista panoramica. Si parte con ’Fuori’ di Martone; «Highest 2 Lowest», la scelta giusta di un business man; La programmazione di Fuori Orario dal 4 al 10 maggio.

Fuori - Film (2025) - ComingSoon.it - Fuori è il nuovo film di Mario Martone, presentato in concorso alla 78esima edizione del Festival di Cannes 2025. Segnala comingsoon.it