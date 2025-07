Borgonuovo Già raccolte oltre 500 firme

Borgonuovo si mobilita: oltre 500 cittadini firmano per proteggere il futuro dei nostri bambini. Il comitato "Salvaguardiamo i nostri figli" ha raccolto 525 firme, già consegnate al Comune di Capannori, chiedendo modifiche al progetto del nuovo asilo. Valentina Nannini esprime gratitudine verso chi ha sostenuto questa battaglia, ribadendo che le richieste sono motivate dal desiderio di garantire un ambiente sicuro e adeguato ai più piccoli. La mobilitazione continua per fare sentire la voce della comunità.

Il comitato " Salvaguardiamo i nostri figli ", ha raccolto 525 firme, già protocollate in Comune a Capannori, per chiedere la modifica del progetto del nuovo asilo di Borgonuovo. Valentina Nannini, rappresentante del comitato, dichiara: "Vorrei ringraziare a nome di tutto il Comitato e dei bambini che frequentano la scuola materna i 525 cittadini di Capannori che con la loro firma hanno sostenuto le nostre richieste che, ribadisco, non sono volte ad impedire la realizzazione di nidi di infanzia nel territorio, ma solo a garantire maggiore sicurezza e ad impedire l'abbattimento di 7 alberi sani e forti all'ombra dei quali fanno attività' didattica e giocano da generazioni i bambini, costituiscono un valore inestimabile da non sacrificare.