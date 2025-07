Dazi stretta sull’intesa Cresce la paura dello stallo

Parigi: "Accordo questo weekend". Fitto: "Trattativa complessa, ma è interesse di tutti". Trump ribadisce: "Domani le lettere ultimatum". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, stretta sull’intesa. Cresce la paura dello stallo

Cina-Usa, tregua a metà. I dazi calano ma Pechino non ha vinto: restano la stretta su chip e tecnologia e il nodo fentanyl - La tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti appare a metà, con i dazi in calo ma ancora restrizioni su chip, tecnologia e il problema fentanyl.

14 Miliardi per la Competitività del Lazio: il nuovo Accordo con Intesa Sanpaolo. Con il nuovo accordo firmato con Intesa Sanpaolo, rafforziamo il nostro impegno a sostegno delle imprese italiane: 14 miliardi di euro destinati al tessuto produttivo del Lazio, all'i

Dazi, stretta sull’intesa. Cresce la paura dello stallo; Per la manifattura italiana ricavi a +1,8% nel 2025, De Felice (Intesa Sanpaolo): «Evitato il peggio sui dazi»; Confindustria: da accordo con Intesa Sanpaolo 40 miliardi sono destinati al Sud.

Dazi, Usa-Ue sprint per l’intesa: «Una soluzione equa è possibile» - Ultimo sprint nei negoziati tra Unione europea e Stati Uniti per chiudere un accordo prima del 9 luglio, giorno in cui scade la parziale tregua sui dazi. ilgazzettino.it scrive

Guerre e dazi non fermano il commercio via mare: il rapporto Italian Maritime Economy di Srm-Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo: la situazione di incertezza dell'economia globale, a causa di guerre e dazi, non ferma il commercio via mare globale, che è aumentato del 2,1% nel 2024, raggiungend ... Da msn.com