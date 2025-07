Operazione viale Mazzini Da domani senso unico

A partire da domani, viale Mazzini si trasforma temporaneamente in senso unico per consentire un importante intervento di rifacimento dell’asfalto. Durante queste settimane, viabilità e sosta subiranno inevitabili modifiche, ma il risultato sarà una strada più sicura e moderna. L’assessore ai lavori pubblici sottolinea: "È un intervento delicato ma necessario," garantendo che al termine i cittadini potranno presto tornare a vivere una via rinnovata e più funzionale.

Scattano domani i lavori di rifacimento dell’asfalto di viale Mazzini che per un paio di settimane avranno conseguenze, tanto pesanti quanto inevitabili, su viabilità e sosta in una delle principali strade di scorrimento della città. Saranno attivi il divieto di sosta su entrambi i lati e il senso unico a salire, con conclusione dei lavori prevista al massimo per il 25 luglio. "È un intervento delicato ma necessario – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – e atteso da tempo. Il fondo è particolarmente usurato anche perché la strada è molto transitata anche da mezzi pesanti". Sarà realizzato un rifacimento di fondo dell’asfalto, effettivamente in condizioni molto precarie e pieno di avvallamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione viale Mazzini. Da domani senso unico

