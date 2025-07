nuovi fondi per il palazzo della prefettura

Il Maceratese si prepara a rinascere grazie a importanti fondi destinati alla ricostruzione pubblica. La cabina sisma ha appena approvato quasi 12 milioni di euro in più, destinati a restauro e consolidamento di edifici storici e istituzionali, tra cui la Prefettura di Macerata, la Loggia dei Mercanti e Palazzo Leonori Simboli a Treia. Questi investimenti rappresentano un passo fondamentale verso il rilancio e la valorizzazione del patrimonio locale, segnando un nuovo capitolo di speranza e crescita.

Nuove risorse per la ricostruzione pubblica nel Maceratese: la cabina sisma ha approvato quasi 12 milioni di euro aggiuntivi per una serie di interventi. Per la sede della prefettura, Palazzo del governo e Loggia dei mercanti a Macerata, la Provincia riceve 3,1 milioni di euro in più, per un nuovo contributo complessivo di 16,4 milioni. A Treia sono stati destinati 1,6 milioni per il consolidamento e restauro di Palazzo Leonori Simboli. A Gagliole l’edificio dell’ex scuola riceve un incremento di 282mila euro, per un nuovo totale di 342mila euro. Loro Piceno ottiene 210mila euro in più per l’asilo nido Cardinale Mori con annesso centro sociale polivalente, per un nuovo totale di 700mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it