Stanchi di avere paura Petizione per il Santerno

Sei preoccupato per la sicurezza del fiume Santerno? L’associazione ’Amici del Santerno’ di San Bernardino di Lugo ha lanciato una petizione per chiedere interventi concreti e mettere fine alla paura che attanaglia la comunità. La tua firma può fare la differenza: firma entro il 9 luglio nei principali punti di raccolta e aiuta a proteggere il nostro territorio, perché insieme possiamo fare la differenza.

"Stanchi di avere paura". Con queste parole l’associazione ’Amici del Santerno’ di San Bernardino di Lugo ha avviato una raccolta firme per chiedere la messa in sicurezza del fiume Santerno. Il documento potrà essere firmato entro il 9 luglio nei principali esercizi della frazione e nella mattinata di oggi a partire dalle 8 di fronte alla chiesa e anche alla ferramenta ’Il Sorriso’ di Sant’Agata sul Santerno. L’iniziativa ha infatti trovato l’appoggio dell’associazione ’Sant’Agata 17 maggio 2023’, nata a seguito della devastante alluvione che ha travolto il centro abitato due anni fa. La scelta di procedere con la raccolta firme è nata a seguito dell’ultima riunione della consulta di San Bernardino, avvenuta il 30 giugno scorso, durante la quale – scrive il presidente degli Amici del Santerno, Alessio Ferri, "ci era stato promesso che finalmente ci avrebbero comunicato la data di inizio dei lavori per la messa in sicurezza del fiume Santerno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Stanchi di avere paura". Petizione per il Santerno

In questa notizia si parla di: santerno - stanchi - avere - paura

Stanchi di avere paura. Petizione per il Santerno.

Il Santerno fa paura. L’appello dei residenti: "Argine da rinforzare, non è stato fatto nulla" - Il Resto del Carlino - L’appello dei residenti: "Argine da rinforzare, non è stato fatto nulla" Via Montebottone, preoccupati i cittadini che vivono vicino al fiume. ilrestodelcarlino.it scrive

Ci si stanca anche di avere paura, e di sacrificare tutta questa vita alla paura della vita - Il Foglio - Ci si stanca anche di avere paura, e di sacrificare tutta questa vita alla paura della vita. Lo riporta ilfoglio.it