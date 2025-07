Creti? A rischio alluvioni Gli studi dell’esperto sulla mappa di Leonardo

Creti? Una zona alluvionabile. Leonardo l’aveva disegnata sott’acqua, evidenziando i rischi di alluvione in questa zona di Arezzo. A ribadirlo, l’esperto Massimo Gallorini, ingegnere e perito del Tribunale, che torna a sottolineare l’importanza di considerare attentamente le mappe storiche e tecniche per la sicurezza della comunità. Tutto parte da una mappa di...

di Serena Convertino AREZZO "Creti? Una zona alluvionabile. Leonardo l'aveva disegnata sott'acqua". A parlare è Massimo Gallorini, ingegnere e già perito del Tribunale di Arezzo, che dopo l'incontro di fine giugno alla Casa dell'Energia sul tema della stazione dell'alta velocità MedioEtruria, torna ad affrontare la questione da un punto di vista tecnico. A partire da una certezza. Creti no. Ingegner Gallorini, tutto parte da una mappa di Leonardo? "Sì. Studiando per la Festa della Toscana, ho approfondito la bonifica storica della Valdichiana. La mappa di Leonardo da Vinci del 1502 mostra chiaramente la zona di Creti completamente sommersa.

