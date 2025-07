Mano tesa agli sfollati Raccolta fondi ed esperti Fissati i criteri degli aiuti

Un gesto di solidarietà può fare la differenza. Dopo la tragica esplosione a Bagnatica, le comunità si sono unite con generosità, raccogliendo oltre 110mila euro per sostenere gli sfollati. Grazie all'impegno di parrocchie e amministratori, si stanno definendo i criteri degli aiuti concreti che cambieranno la vita di chi ha perso tutto. Un esempio di come, insieme, possiamo affrontare le emergenze e ricostruire speranze.

Un aiuto concreto agli sfollati. Prosegue la gara di solidarietà a favore delle persone rimaste senza casa per l’esplosione, provocata da una fuga di gas, che poco più di un mese fa, il 27 maggio, ha sventrato la palazzina C di via Isolabella a Bagnatica. Finora sono stati raccolti 110mila euro. Fin da subito le parrocchie di Cassinone e Bagnatica e il Comune si sono attivati per una raccolta fondi per aiutare chi ha perso la propria abitazione. Per fissare i criteri del fondo solidale, le due parrocchie e l’Amministrazione comunale di Bagnatica si stanno confrontando nell’ambito del Tavolo Emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mano tesa agli sfollati. Raccolta fondi ed esperti. Fissati i criteri degli aiuti

