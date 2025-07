Jazz e musica classica il mix perfetto di Iam Festival

Preparati a vivere un’esperienza musicale unica: l’ultima settimana di IAM Festival, giunta alla sua XXIII edizione, porta il raffinato jazz e la musica classica internazionale in un mix irresistibile tra Castelnuovo e le splendide località della valle. Con artisti di fama mondiale e giovani talenti emergenti, il festival, diretto da Piero Gaddi, conferma il suo ruolo di eccellenza culturale, regalando emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati di musica. Non perdere questa straordinaria conclusione!

Ultima settimana di appuntamenti della XXIII edizione di International Academy of Music Festival in svolgimento a Castelnuovo e in varie località della valle. Da 23 anni il festival, con Piero Gaddi come direttore organizzativo, porta in Garfagnana jazz raffinato e musica classica internazionale, con artisti noti e nuove promesse da tutto il mondo. Nato da un progetto della Scuola Civica di Musica, Iam è realizzato in collaborazione con il Comune di Castelnuovo. Oggi alle 16,30, con ingresso libero, nella saletta Suffredini a Castelnuovo, è in programma il Concerto degli studenti, mentre alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jazz e musica classica il mix perfetto di Iam Festival

In questa notizia si parla di: musica - festival - jazz - classica

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival.

Abbazie Summer Festival: due mesi di musica, arte, natura e cultura per celebrare dieci anni di Concerti delle Abbazie Dal 15 luglio al 18 settembre 2025 tra jazz e musica classica nelle abbazie e nei borghi della provincia di Teramo Tra i big: Blues Brothers, Vai su Facebook

Jazz e musica classica il mix perfetto di Iam Festival; Brenzone si accende di suoni tra jazz e musica classica dall’alba fino al tramonto; Dieci anni di musica e bellezza: nasce l’Abbazie Summer Festival tra jazz, classica e paesaggi d’Abruzzo.

Musica da camera, jazz e classica nei 27 concerti del Festival Academy - la Nazione - Il Festival Internazionale di Musica Classica e Jazz "International Academy of Music" torna a Lucca dal 15 giugno al 14 luglio 2024 con 27 concerti, di cui 22 ad ingresso libero, in varie ... Riporta lanazione.it

27 concerti tra musica da camera, classica e jazz per il XXII International Academy of Music Festival - CASTELNUOVO – Torna dal 15 giugno al 14 luglio 2024 International Academy of Music Festival con concerti di musica classica e jazz in tutta la provincia di Lucca, tra Garfagnana, Mediavalle e Alta ... Si legge su giornaledibarga.it