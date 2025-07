’Massa la luna la pietra Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia’

Massa, la pietra dove Tirreno e Apuane si incontrano, è pronta a scrivere il suo futuro culturale. Con passione e determinazione, la città prosegue il percorso verso la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028, un traguardo che valorizza le sue radici storiche e la sua vibrante identità. Il Comitato scientifico, sotto la guida del sindaco Francesco Persiani, lavora intensamente per presentare un progetto all’altezza di questa sfida entusiasmante.

Prosegue con determinazione il percorso della candidatura di Massa a Capitale italiana della cultura 2028. In questi giorni si è riunito il Comitato scientifico, incaricato dal sindaco Francesco Persiani di delineare le linee guida del dossier progettuale che verrà presentato al ministero della Cultura nel mese di settembre, per approfondire quanto in corso di elaborazione con la società incaricata di redigere il documento. A coordinare i lavori, unitamente al sindaco, è stato il professor Umberto Broccoli, presidente del Comitato, che ha guidato una riflessione corale su visione, identità e strategie culturali del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it