alloggi per studenti il bando dedicato agli universitari

Dopo aver superato l’esame di maturità, il sogno di proseguire gli studi si fa più concreto: per molti giovani della Valtellina e Valchiavenna, trovare un alloggio economico può fare la differenza. La Provincia, consapevole delle sfide finanziarie degli universitari, ha lanciato un nuovo bando dedicato agli studenti residenti in zona. Un’occasione imperdibile per garantirsi un punto d’appoggio sicuro e sostenibile nel cammino verso il successo accademico.

Mandato in archivio l’esame di maturità, per centinaia di neodiplomati di Valtellina e Valchiavenna è quasi tempo di università e trasferimenti fuori sede per continuare gli studi. Visto che rette e libri rappresentano già un salasso non indifferente, un’opportunità per trovare un alloggio dall’affitto contenuto arriva dalla Provincia che, anche quest’anno, ha indetto un bando per l’assegnazione, a studenti universitari residenti in provincia di Sondrio, di 25 mini appartamenti (55 posti letto) divenuti disponibili nell’immobile di cui è proprietaria al 31 di via Tartini. La domanda deve pervenire entro mercoledì 23 luglio alla Pec protocollo@cert. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it