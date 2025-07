Il maxi piano sulle scuole | Sicurezza e sostenibilità Dal Comune 87 milioni

Firenze si appresta a rivoluzionare il suo sistema scolastico con un maxi piano da 87 milioni di euro, annunciato dal Comune per l'estate 2025. Un investimento strategico che mira a garantire scuole più sicure, sostenibili e all’avanguardia, grazie a fondi comunali, statali e PNRR. Tra nuove strutture e ristrutturazioni, il futuro dell’istruzione fiorentina si prepara a scrivere un capitolo decisivo: un cambiamento che coinvolgerà studenti, insegnanti e l’intera comunità .

di Antonio Passanese FIRENZE Un investimento da 87 milioni di euro per riqualificare, mettere in sicurezza e rendere più sostenibili le scuole di Firenze. È il piano presentato da Palazzo Vecchio per l’estate 2025, con risorse importanti che arrivano direttamente dalle casse comunali e il resto da fondi statali e Pnrr. Gli interventi previsti sono numerosi e variegati: si va dalle nuove edificazioni alle ristrutturazioni integrali di alcuni plessi, fino al miglioramento sismico, alla manutenzione straordinaria, all’efficientamento energetico e all’adeguamento acustico. Un piano che punta a intervenire su più fronti mettendo al centro la sicurezza, la qualità dell’ambiente scolastico e la sostenibilità . 🔗 Leggi su Lanazione.it