La vita è un suono perfetto Matteo mai alla scrivania | Costruisco chitarre ho seguito la passione

Matteo che ha scelto di seguire il richiamo delle corde e delle armonie, dimostra come la passione si possa trasformare in arte. La sua liuteria, a Fagnano Olona, è un laboratorio di sogni e precisione, dove ogni chitarra acustica e classica nasce con cura artigianale. Un esempio di come il cuore possa guidare le scelte di vita, portando a creare strumenti che raccontano storie uniche e autentiche.

Realizza chitarre acustiche e classiche, creazioni a mano di un giovane artigiano liutaio, Matteo Fontana, 29 anni, con laboratorio a Fagnano Olona, la Liuteria Fontana. Un mestiere antico a cui Fontana si dedica con passione, sempre alla ricerca del meglio nei materiali e nel suono che lo strumento deve produrre. Eppure il percorso scolastico lo avrebbe portato da tutt’altra parte, davanti a un computer, seduto a una scrivania. Ma Matteo che nei giorni scorsi da grande fan non si è perso il concerto del boss, Bruce Springsteen, aveva ben altro in testa. Matteo, come incontra questo mestiere, che unisce creatività e manualità ? "Tutto comincia con la passione per la musica e per la chitarra, da ragazzino mi piaceva strimpellare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La vita è un suono perfetto. Matteo, mai alla scrivania: "Costruisco chitarre ho seguito la passione"

