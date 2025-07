Montefiore il drago nella rocca Tre giorni sotto il segno della Luna

Montefiore Conca si trasforma in un regno incantato con l’evento “Il drago nella rocca”: tre giorni di magia, leggende e avventure sotto il segno della luna. La storica rocca malatestiana accoglie creature fantastiche, ospiti speciali come l’illustratore Ivan Cavini e tante sorprese per appassionati di fantasy. Preparati a vivere un’esperienza unica, dove realtà e immaginazione si incontrano in un’atmosfera magica da non perdere.

Rocca di Luna, evento di punta di Montefiore Conca, sposa il fantasy e lancia tre giorni di festa sotto il segno de ‘L’uovo del drago’. La leggendaria creatura si materializzerà all’interno della rocca malatestiana, emanando una grande luce che contribuirà a rendere più suggestiva la tre giorni, tra magia e leggende. Tantissimi gli appuntamenti e anche gli ospiti tra i quali l’artista e illustratore tolkieniano Ivan Cavini, che oltre a disegnare il suggestivo manifesto di questa 32esima edizione, è autore della mostra ‘Il crepuscolo del fantasy", che aprirà venerdì alle 19 con gli interventi di Ferruccio Cortesi e Carla Iacono Isidoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montefiore, il drago nella rocca . Tre giorni sotto il segno della Luna

