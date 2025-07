La Polizia locale crea altro scompiglio tra Lega e FdI

La tensione tra Lega e FDI si accende nuovamente, alimentando scompiglio nella gestione della Polizia locale e mettendo a rischio l'unità della maggioranza di centrodestra che governa la città del Leone. Dopo le assenze in Consiglio e i diverbi sulla sicurezza, il clima si fa sempre più burrascoso, rischiando di compromettere un delicato equilibrio politico già precario. La questione rimane aperta e promette nuovi sviluppi nel prossimo futuro.

Le questioni legate alla sicurezza, e nello specifico la gestione della Polizia locale, hanno diviso ancora la maggioranza di centrodestra che regge le sorti della città del Leone. La prima volta quando esponenti della Lega non si presentarono in Consiglio per sollecitare l'avvio del terzo turno. La seconda si è registrata in occasione dell'ultimo Consiglio comunale, quando alcuni esponenti della maggioranza, del gruppo Fratelli d'Italia, si sono astenuti durante la votazione per lo scioglimento della convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale con il Comune di Ozzero, attiva dal 2012.

