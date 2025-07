Scoop tragedie e avventure | Una vita di scatti spericolati Ho fotografato la mia morte

Massimo Sestini, fotografo d’assalto e narratore di storie estreme, ha dedicato la sua vita a catturare momenti di pura adrenalina e dramma. Dallo scatto che ha vinto il World Press Photo nel 2015 alla sua inconfondibile capacità di raccontare le tragedie e le avventure più intense del nostro paese, la sua esperienza è un viaggio tra emozioni forti e scelte rischiose. Una vita di scatti spericolati che continua a sorprendere e a ispirare.

di Benedetto Ferrara La foto del barcone di migranti salvato dalla Marina militare italiana ha vinto il World Press Photo nel 2015. La vita spericolata del foto reporter Massimo Sestini è piena zeppa di scoop, aneddoti e tragedie sfiorate, come il doppio arresto cardiaco per l’incidente avvenuto nelle acque gelate del lago di Lavarone il gennaio scorso. Dai concerti rock alle paparazzate, attraversando le tragedie del nostro Paese per arrivare all’arte della natura, come quella messa in mostra nell’esposizione fotografica organizzata da ’Bibbona Lab’ al Forte dei Cavalleggeri di Marina di Bibbona intitolata ’Spiagge, arte ad alta quota’. 🔗 Leggi su Lanazione.it