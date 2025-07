L’Operosa fatturato in crescita E aumenta anche il personale

La cooperativa L’Operosa si conferma una realtà in forte espansione, con un fatturato che supera i 185 milioni di euro e un incremento del 23% rispetto al 2023. La crescita non riguarda solo i numeri, ma anche il capitale umano, che nel 2024 conta ben 4.600 dipendenti. Questo trend positivo testimonia la solidità e la capacità di innovazione della cooperativa, pronta a continuare il suo percorso di sviluppo e successo.

di Marco Principini BOLOGNA La cooperativa L’Operosa ha presentato il bilancio consolidato di Gruppo relativo al 2024 – in occasione dell’assemblea dei soci che si è tenuta a Bologna – che si chiude con un valore economico generato di oltre 185 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto all’anno precedente – oltre il 40% sul 2022 –, e con un organico di 4.600 persone dipendenti. Nel 2024, spiega una nota, la forza lavoro complessiva del Gruppo ha registrato una crescita significativa, con un incremento del 32%. "È un dato – si legge nella nota – che riflette il consolidamento delle attività e la crescente capacità dell’azienda di generare occupazione diretta e indiretta su tutto il territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Operosa, fatturato in crescita. E aumenta anche il personale

