Scontro sull’ospedale dei Sibillini. Polemica tra Cesetti e Petrucci.

Il dibattito sull’ospedale dei Sibillini si infiamma tra Cesetti e Petrucci, riflettendo le tensioni sulla sanità nelle Marche. Con le elezioni regionali sempre più vicine, il settore sanitario diventa protagonista di confronti accesi e promesse di riforme. L’ultima visita di Ricci nel Fermano ha acceso ulteriormente la discussione, sottolineando le criticità che ancora attendono risposte concrete. La città attende con trepidazione sviluppi e soluzioni efficaci.

La sanità è un tema ‘caldo’ nelle Marche specie in questo momento, infatti, si sta avvicinando di settimana in settimana la data delle prossime elezioni regionali. Solo qualche giorno fa il candidato del Partito Democratico Matteo Ricci, in visita nel Fermano, ha fatto toccato diversi comuni culminando il suo tour di fronte al nuovo ospedale dei Sibillini di Amandola, dove ha espresso le sue perplessità sulla carenza di personale e sui servizi. Argomenti che non è passato inosservati da parte di altri rappresentanti della politica locale fra cui Alan Petrini, segretario provinciale della Lega. "Per avendo riconosciuto l’importanza strategica del nuovo ospedale di Amandola per il territorio e l’area montana – spiega Alan Petrini – il candidato Matteo Ricci ha omesso alcuni dettagli che reputiamo importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it