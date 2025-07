L’alluvione nel campo scout in Texas Si cercano nel fango 27 bambine

L’alluvione nel campo scout del Texas ha sconvolto una piccola comunità, con il numero di vittime che cresce rapidamente. Le ricerche nel fango hanno portato alla luce 32 persone morte e 27 bambine ancora disperse, creando un’onda di dolore e preoccupazione infinita. Mentre i soccorritori si impegnano a trovare le giovani scomparse, l’intera regione si stringe nel silenzio di un dramma che nessuno avrebbe mai voluto vivere.

Il numero dei morti è raddoppiato in poche ore e cresce col passare dei minuti. Adesso sono 32 le vittime accertate delle inondazioni del Guadalupe River nel centro del Texas, a Kerville, non lontano da St Antonio. Si tratta di 18 adulti e 14 bambini. Ma l'angoscia piu grande delle famiglie e degli abitanti dell'area colpita è che non si hanno ancora notizie di 27 minorenni, tutte femmine tra i 7 e i 17 anni, travolte in piena notte dalla furia del fiume che ha spazzato via le loro fragili tende mentre si trovavano nel campo scout cristiano di Hunt, una zona molto verde e selvaggia famosa per le sue passeggiate.

