La stagione viticola 2025 si sta rivelando un vero banco di prova per i produttori, che devono affrontare sfide sempre più complesse legate al clima e alle politiche ambientali. Analizzando i primi dati, emerge come le condizioni climatiche influenzino direttamente la qualità e la quantità della prossima vendemmia. "I produttori – afferma il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi – devono fare i conti con i cambiamenti climatici in atto e con politiche ambientali orientate alla riduzione..."

La stagione viticola 2025 è a pieno ritmo. In questo periodo dell’anno, è già possibile tracciare un primo bilancio sull’ andamento climatico e sullo stato fitosanitario dei vigneti, fattori determinanti per la qualità e la quantità della prossima vendemmia. "I produttori – afferma il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi – devono fare i conti con i cambiamenti climatici in atto e con politiche ambientali orientate alla riduzione dell’uso dei fitofarmaci, e per questo è importante far conoscere loro servizi efficaci e indispensabili come Smart Meteo per la resilienza delle imprese in un contesto ambientale e di mercato in continua evoluzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La stagione viticola . Analisi di Confagricoltura: "Produttori costretti a fare i conti con il clima"

