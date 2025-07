Le percussioni novecentesche del Conservatorio di Como

Prepariamoci a immergerci nelle suggestioni delle percussioni novecentesche, un universo musicale ricco di fascino e innovazione. Domani sera alle 21.30, l’ensemble del Conservatorio Verdi di Como incanterà il cortile d’onore di Palazzo Pio di Carpi, portando in scena un programma unico che spazia da Maurice Ravel a pezzi iconici come 'West Side ...'. Un evento imperdibile, con ingresso libero, che promette emozioni intense e un viaggio nel cuore della musica contemporanea.

Tutto novecentesco (e di grande fascino) il programma del concerto che l’ ensemble di percussioni del Conservatorio Verdi di Como terrà domani sera alle 21.30 nel cortile d’onore di Palazzo Pio di Carpi, per la rassegna CarpInClassica, con ingresso libero: i cinque giovani musicisti (Daniele Dindo, Filippo Terzaghi, Riccardo Lo Faro, Leonardo Torresan e Alessio Turconi) eseguiranno brani da ’ Ma Mère l’oye ’ di Maurice Ravel e da ’ West Side Story ’ di Leonard Bernstein. La suite di Ravel, composta originariamente per pianoforte a quattro mani, è costituita da ‘cinque pezzi infantili’ che accompagnano nel mondo incantato delle favole più amate, come ’La bella e la bestia’ o ’Pollicino’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le percussioni novecentesche del Conservatorio di Como

In questa notizia si parla di: percussioni - conservatorio - como - novecentesche

Le percussioni novecentesche del Conservatorio di Como.

Le percussioni novecentesche del Conservatorio di Como - Tutto novecentesco (e di grande fascino) il programma del concerto che l’ensemble di percussioni del Conservatorio Verdi di Como terrà domani sera alle 21. Da ilrestodelcarlino.it

CarpInClassica, Ravel e Bernstein nel concerto per percussioni - È dedicato a Maurice Ravel e Leonard Bernstein il concerto per sole percussioni in programma lunedì 7 luglio, alle 21. temponews.it scrive