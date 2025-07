Festa dei laureati con addio Applausi a 888 neodottori Il saluto del rettore Svelto | il nostro ateneo è cresciuto

Un'atmosfera di gioia e orgoglio ha avvolto il cortile teresiano durante la 33ª Giornata del Laureato dell’Università di Pavia, dove circa 2.000 persone si sono riunite per celebrare il traguardo di 888 neodottori, tra cui 688 con lode. La cerimonia, arricchita dalla partecipazione di illustri ospiti come Fiorenzo Omenetto, ha sottolineato il continuo progresso dell’ateneo, che quest’anno ha visto crescere il suo numero di laureati. Un evento che sancisce il successo di un’istituzione in costante espansione

Circa 2mila persone si sono ritrovate ieri sera nel cortile teresiano per la 33ma edizione della Giornata del laureato dell’ Università di Pavia che ha celebrato 888 neo-dottori (688 con lode). Una festa alla quale in qualità di laureato illustre ha partecipato Fiorenzo Omenetto, professore di Ingegneria biomedica alla Tufts University di Boston accanto ai rettori Marina Brambilla della Statale di Milano, che ha ricevuto a Pavia il dottorato di ricerca in Lingua e Letteratura tedesca, Maria Cristina Pierro dell’Università dell’Insubria, laureata a Pavia in Giurisprudenza e Francesco Castelli dell’Università di Brescia, laureato in Medicina a Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa dei laureati con addio. Applausi a 888 neodottori. Il saluto del rettore Svelto: il nostro ateneo è cresciuto

