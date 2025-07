Oca i magnifici quattro Spirito di squadra e riservatezza | Mai messaggi scritti

Nel cuore di Siena, i Magnifici Quattro incarnano lo spirito di squadra e riservatezza, vivendo il Palio con dedizione e attenzione ai dettagli. La loro comunicazione silenziosa, fatta di sguardi, riflette un’intesa profonda e un genio discreto, lontano da messaggi scritti o telefonici. È questa sinergia unica che, poco prima di conquistare il Drappellone, rende il loro legame indissolubile e magico.

di Laura Valdesi SIENA Spirito di squadra. Ogni informazione condivisa. Niente messaggi per telefono, nulla di scritto. Meglio evitare nel Palio, preferendo la riservatezza. Dedizione, poi. Attenzione ai dettagli. Genio (e poca) sregolatezza. La capacità di intendersi al volo, basta uno sguardo. Come quando, nell'Entrone, i loro occhi hanno parlato in modo silenzioso. Di un Palio che di lì a poco avrebbe portato di nuovo il Drappellone in Fontebranda grazie a Tittia e Diodoro. Uno solo dei quattro fiduciari del capitano Duccio Cottini era già nello staff vittorioso nel 2023 di Stefano Bernardini, Roberto Tolu.

Oca, i magnifici quattro. Spirito di squadra e riservatezza: Mai messaggi scritti.

