I destini incrociati Putin zar degli autocrati e Zelensky il democratico

leader emergente, simbolo di resistenza e speranza per una nazione in cerca di libertà. I destini di Putin e Zelensky si intrecciano in un duello che va oltre le strategie militari, riflettendo il conflitto tra autocracia e democrazia. In questo scontro epocale, il futuro dell'Ucraina e, forse, dell'intero equilibrio mondiale, dipende da chi saprà prevalere nella sfida tra potere autoritario e volontà popolare.

Pinto Putin e Zelensky sono in stallo. I due leader non hanno ancora determinato il risultato del conflitto. Certo, il quadro è cambiato, rispetto alla storica relazione tra il grande regime russo e la piccola democrazia ucraina. Putin era un potente del mondo. Aveva costruito una autocrazia presentabile, integrata nell'economia globalizzata, sviluppando un disegno imperiale collocato al centro dell'Asse delle autocrazie. Zelensky era uno sconosciuto. Aveva assunto la guida di un paese marginale, considerato la frontiera povera d'Europa, stabilizzando però una democrazia liberale dell'alternanza e una crescente europeizzazione della società.

