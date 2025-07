The Gallaghers, tuffo nel futuro.

I Gallagher hanno scritto una nuova pagina della loro leggenda, regalando ai 148 mila fan di Cardiff due serate di pura energia e emozione. Con il palco del Principality Stadium come sfondo, i fratelli hanno lasciato alle spalle i tumultuosi passato e guardato con fiducia verso un futuro promettente. Due notti di gloria che daranno ai terribili...

È andata. Gli Oasis si sono ritrovati ieri e l’altra sera sul palco del Principality Stadium di Cardiff per aprire un nuovo capitolo del loro (travagliato) cammino lasciando intendere che il passato è passato e il presente è carico di promesse. O, almeno, così l’hanno intesa i 148 mila fan radunati nel cuore del Galles dai due concerti, vicini per complessità umorali all’allineamento dello Stargate. Due notti di gloria che daranno ai terribili fratelli Gallagher la spinta di proseguire il cammino per altri 39 show nel resto del Regno Unito, in Irlanda e poi ancora Stati Uniti, Giappone, Australia e Brasile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net