Il maltempo dopo il grande caldo Allagamenti in Valle Seriana Tragedia sfiorata a Treviglio

Dopo il caldo record, la Lombardia affronta un'improvvisa e violenta mareggiata di maltempo che ha scosso le sue valli e pianure. Pioggia torrenziale, fulmini, grandine e venti impetuosi hanno causato allagamenti e disagi diffusi, mettendo a dura prova interventi di emergenza e cittadini. La valle Seriana, in particolare, ha rischiato una tragedia sfiorata. Ora, la domanda è: come si sta preparando la regione a questa nuova sfida climatica?

Pioggia intensa, tuoni, fulmini, forti raffiche di vento, grandine, brusco calo della temperatura. Anche la Bergamasca, come tutta la Lombardia, ieri mattina è stata investita dal maltempo. I disagi maggiori si sono registrati nella Bassa e nelle valli. L’altopiano di Clusone, in Valle Seriana, è stato investito fin dalla notte da intense raffiche di vento e da una forte grandinata: decine gli interventi del corpo di protezione civile e dei vigili del fuoco, tra piante spezzate e allagamenti. "Abbiamo iniziato ad operare verso le 6 – spiega Marcello Scandella, responsabile della sezione clusonese della Protezione civile –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il maltempo dopo il grande caldo. Allagamenti in Valle Seriana. Tragedia sfiorata a Treviglio

In questa notizia si parla di: maltempo - allagamenti - valle - seriana

Maltempo nel Torinese: forti temporali, allagamenti, frane e strade chiuse. Gli aggiornamenti in tempo reale - Maltempo nel torinese: forti temporali, allagamenti, frane e strade chiuse. L'allerta gialla, prevista dai meteorologi e dall'Arpa Piemonte, è in vigore su quasi tutta la provincia di Torino.

Meteo – Maltempo in Lombardia, nubifragio e grandine si abbattono sull’alta Valle Seriana creando disagi....altro... ? https://tinyurl.com/4p54myjk Vai su Facebook

Il maltempo dopo il grande caldo. Allagamenti in Valle Seriana. Tragedia sfiorata a Treviglio; Maltempo nella notte, frane e allagamenti in Val Seriana e Val di Scalve; Maltempo, allagamenti sulla Statale 671. Strada chiusa per frana in Val di Scalve.

Maltempo in Alta Val Seriana, piante spezzate e grandine. A Clusone allagato il teatro dell’oratorio - Era tarda notte quando il fronte ha approcciato l'altopiano di Clusone, con intense raffiche di vento e grandin ... Lo riporta informazione.it

Maltempo, allagamenti anche a Piario - Anche a Piario si sono verificati danni e disagi in seguito al forte temporale che si è abbattuto intorno alle 6 sull’Alta ... informazione.it scrive