LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini subito alla prova della cronometro

Benvenuti alla nostra diretta live della prima tappa del Giro d’Italia Femminile 2025! La sfida di oggi si apre con una cronometro di 14,2 km a Bergamo, un vero banco di prova per tutte le protagoniste che aspirano alla maglia rosa. Longo, Borghini e le altre big si sfideranno su un tracciato pianeggiante, pronti a scrivere subito il loro destino in questa emozionante avventura. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Si parte subito forte con la cronometro che inizierà e terminerà a Bergamo. Prova contro il tempo di 14.2 km che metterà alla prova le atlete che puntano dritto alla maglia rosa con i primi distacchi ed alcune big che dovranno invece limitare i danni per non partire ad handicap. Tracciato pianeggiante ed agevole a livello planimetrico nella prima metà, con diverse curve previste invece dopo il rilevamento cronometrico. Seconda parte del tracciato dunque maggiormente tecnica che strizza l’occhio alle cicliste capaci di esaltare le abilità di guida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini subito alla prova della cronometro

In questa notizia si parla di: prova - diretta - giro - italia

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - Segui in diretta la Diamond League di Doha 2025, dove gli atleti si sfidano per la gloria. Attesa per la prestazione di Tortu e la risonanza dei suoi risultati.

Tutto quello che c'è da sapere sulla prova in linea dei Campionati Italiani prof. La salita di San Floriano del Collio deciderà la corsa e i tifosi aspettano Jonathan Milan. Segui la cronaca diretta #TricoloriFVG https://www.tuttobiciweb.it/article/1751044717 Vai su Facebook

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa Lucca-Pisa: orari TV, percorso e favoriti per la crono; 19 tappa Giro d'Italia 2025; Giro d'Italia 2025, percorso e dove vedere decima tappa.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Evenepoel si ritira in maglia rosa per Covid - IlSussidiario.net - Diretta Giro d’Italia 2023, classifica: Evenepoel ha vinto 9^ tappa, crono Savignano sul Rubicone- Secondo ilsussidiario.net

DIRETTA/ Giro d'Italia 2020: Démare ha vinto la 4^ tappa, battuti Sagan e Ballerini! - IlSussidiario.net - Diretta Giro d’Italia 2020: Arnaud Démare ha vinto la 4^ tappa, sul traguardo volante di Villafranca Tirrena battuti Peter Sagan e Davide Ballerini. Lo riporta ilsussidiario.net