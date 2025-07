LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva Wimbledon 2025 in DIRETTA | gli azzurri affrontano la coppia russo-americana

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in diretta uno degli incontri più emozionanti di Wimbledon 2025: gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano la coppia russo-americana Withrow e Khromacheva negli ottavi di finale del doppio misto. La loro determinazione e talento promettono un match da non perdere. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme ogni istante di questa prestigiosa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del tabellone di doppio misto di Wimbledon 2025 che vede coinvolta la coppia azzurra campione a Parigi composta da Sara Errani e Andrea Vavassori opposti a WithrowKhromacheva! Gli azzurri, terza forza del tabellone misto, hanno vinto due degli ultimi tre Major disputati in coppia insieme, gli US Open 2024 e pochi mesi fa anche il Roland Garros. A Wimbledon la superficie non li favorisce particolarmente, ma si sono comunque facilmente sbarazzati all’esordio della coppia di casa formata da Watson e Cash con l’inequivocabile score di 6-3 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva, Wimbledon 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano la coppia russo-americana

In questa notizia si parla di: coppia - diretta - errani - vavassori

LIVE Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: la coppia argentino brasiliana tra gli azzurri e il titolo! - Benvenuti alla diretta live dell’ATP 500 di Amburgo 2025! Oggi si sfidano gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia argentino-brasiliana composta da Andres Molteni e Fernando Romboli.

LE NOSTRE RAGAZZE CI PORTANO IN PARADISO Sara Errani e Jasmine Paolini battono in finale Krunic e Danilina in tre set e vincono il titolo di doppio del Roland Garros! È il primo trofeo Slam in coppia della loro carriera Vai su Facebook

Wimbledon in diretta. Italia, giornata no: fuori Darderi, Bellucci e Paolini-Errani. Avanza Alcaraz; Errani/Vavassori trionfano nel doppio misto!; Roland Garros, dove vedere finale Errani Vavassori tv streaming: guarda il match in diretta.

DIRETTA/ Errani/Vavassori Townsend/King (risultato finale 2-0): gli azzurri hanno vinto Roland Garros 2025! - IlSussidiario.net - Diretta Errani/Vavassori Townsend/King Roland Garros 2025, risultato finale 6- ilsussidiario.net scrive

Wimbledon: esordio per Errani e Vavassori in doppio misto. Parte l’inseguimento al terzo Major - Wimbledon | Classificati come teste di serie numero 3, i due azzurri debuttano contro i britannici Julian Cash e Heather Watson. Secondo ubitennis.com